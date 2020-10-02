В Киеве на взятке поймали двух чиновников (фото)

В Киеве задержали "на горячем" во время получения очередной взятки двух сотрудников одного из районных управлений ГУ "Держпродспоживслужбы".

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

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Так, начальник районного управления вместе с главным специалистом отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины вымогали деньги у должностных лиц за получение ветеринарного свидетельства, которое подтверждает прохождение продукции.

"За выдачу одного свидетельства и экспертного лабораторного заключения служащие получали 1 100 долларов США", – говорится в сообщении.

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Во время очередной взятки служащих поймали "на горячем". Оба мужчины задержаны, у них были изъяты деньги, которые чиновники получили накануне.

По данному факту начато производство по принятию предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили коррупционную схему, организованную при закупке средств индивидуальной защиты для армии.

А в Киеве задержали на взятке двух сотрудников Подольской районной государственной администрации, которые намеренно не привлекали к ответственности владельца незаконной стройки.

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