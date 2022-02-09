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В Киеве нашли труп на детской площадке. Мы узнали подробности

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9 февраля, 10:10
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Личность мужчины правоохранителям установить пока не удалось
Полиция выясняет причину смерти.
Полиция выясняет причину смерти. / Фото: Коллаж: Сегодня

В полиции Киева нам рассказали, что ночью на детской площадке в Дарницком районе обнаружен труп мужчины.

Об этом сообщили корреспонденту "Сегодня".

По словам правоохранителей, вызов поступил около 2:30 ночи. На место выезжала следственно-оперативная группа полиции Дарницкого района.

"На детской площадке на улице Крушельницкой обнаружен труп мужчины. На теле не обнаружено следов насильственной смерти. Личность мужчины установить не удалось, при нем не было документов. Не исключается, что мужчина умер от переохлаждения. Точная причина будет известна после проведения судмедэкспертизы", – рассказали в полиции Киева.

Что было известно ранее

Утром 9 февраля Telegram-канал "Вартові Еспресо" сообщил, что в Киеве на детской площадке найден мертвый мужчина.

Известно, что около двух часов ночи тело нашли случайные прохожие. На мужчине не было верхней одежды и обуви. Рядом с ним были разбросаны вещи.

Место происшествия. Фото: Вартові Еспресо

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