Українська
$ 27,95
33,93
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве открыли стрельбу по активистам у стройки (видео)

25 февраля, 17:10

Александр Марущак , Ольга Кравченко

В городе введен план "Перехват"

Неизвестные обстреляли в Киеве активистов, которые пикетировали стройку в Голосеевском районе.

Реклама

Как рассказали "Сегодня" в полиции Киева, на улице Ямской, где ведется якобы незаконное строительство, собралось около 30 человек, которые выступают против этого строительства.

"По сообщению очевидцев к митингующим активистам подъехал Мерседес-спринтер. Из него выскочили неизвестные и открыли стрельбу. После этого машина быстро уехала вместе со стрелявшими. В городе введен план "Перехват", – сообщили в полиции Голосеевского района.

Пока неизвестно, есть ли раненые в результате стрельбы. В полиции говорят, что ведется поиск стрелявших и выясняются все обстоятельства инцидента, который произошел возле стройки на Ямской.

Ранее мы писали, что в Киеве сегодня в Оболонском районе проходит митинг.

Напомним, что возле Офиса президента произошли стычки митингующих с правоохранителями. Поддержка активиста Сергея Стерненко пошла на кордон полиции – "стенка на стенку".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев протесты митинг стрельба застройка

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Смертельная драка в центре Киева: водитель двумя ударами убил пешехода (видео 18+)
Смертельная драка в центре Киева: водитель двумя ударами убил пешехода (видео 18+)Происшествия
В парке Киева обнаружили труп молодой девушки (фото)
В парке Киева обнаружили труп молодой девушки (фото)Происшествия
Смертельный эксперимент в школе под Киевом: девочки приняли медпрепарат
Смертельный эксперимент в школе под Киевом: девочки приняли медпрепаратПроисшествия
Школьный скандал: физрука обвиняют в бездействии, когда старшеклассники издевались над малышом
Школьный скандал: физрука обвиняют в бездействии, когда старшеклассники издевались над малышомПроисшествия
Смерть девушки в столичном парке: подробности (видео)
Смерть девушки в столичном парке: подробности (видео)Происшествия
Депутат Киевсовета ударил комика за мат во время стендапа (видео)
Депутат Киевсовета ударил комика за мат во время стендапа (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять