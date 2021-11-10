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В Киеве парни поиздевались над больной бабушкой: как их накажут

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
10 ноября, 18:34
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Один из парней направлял пистолет на бабушку, а второй, который был за кадром, говорил: "Не стреляй"
В Киеве подростки поиздевались над больной бабушкой
В Киеве подростки поиздевались над больной бабушкой / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве парни решили поиздеваться над болеющей старушкой ради видео в соцсети. Злоумышленникам сообщили о подозрении.

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры.

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"Сообщено о подозрении трем молодым людям по факту грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц, по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось исключительным цинизмом в отношении потерпевшей", – говорится в сообщении.

Подробности

Ситуация произошла в квартире одного из домов по улице Героев Днепра на столичной Оболони. Двое парней у своего друга решили снять видео издевательства над 76-летней больной бабушкой, которая лежит в течение 5 лет, и последние 3 года не разговаривает.

Один из молодых людей взял предмет, похожий на пистолет, и направил на потерпевшую, нажав на спусковой крючок. Его друг снимал это на телефон. Потом видео молодые люди разместили в соцсети на страницу одного из фигурантов. Правоохранители обнаружили видео преступных действий и возбудили уголовное производство. Вскоре были установлены участники противоправных действий.

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Как накажут злоумышленников

Подозреваемые – местные жители 2001, 2002, 2003 годов рождения. Им грозит до 4 лет лишения свободы. Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

В Херсонской области подростки подожгли мужчину

Школьники 2006 и 2009 годов рождения подожгли местного жителя. Мужчина спал на обочине одной из улиц. Когда его подожгли, он был в в состоянии алкогольного опьянения.

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У погибшего мужчины не было постоянного места работы.

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