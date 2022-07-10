В Киеве поклонница Путина напала на детей, собиравших деньги на ВСУ: ей дали отпор (видео)

Прохожие вступились за маленьких патриотов

Женщину толкнули на землю и чем-то облили / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Отрадном дети продавали игрушки, чтобы собрать деньги и передать ВСУ. На них напала сторонница "русского мира", однако вмешались окружающие люди. Видео опубликовал Telegram-канал Реальный Киев.

Женщина тоже пришла продавать свои огурцы и помидоры. Она поломала детям лоток, побила игрушки и начала рассказывать что "придет Путин и наведет тут порядок". Однако окружающие люди встали на защиту детей. Женщину толкнули на землю, а ее товар разбросали.

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Ранее мы сообщали, что в столице начали проводить военные занятия с гражданскими жителями, чтобы повысить уровень защиты обороны города. В первую очередь их проходят работники коммунальных предприятий и работники райгосадминистраций города.

Также сайт "Сегодня" выяснял, действительно ли воздух в городе загрязнен и как жителям мегаполиса получать достоверную информацию о его состоянии.