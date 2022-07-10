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В Киеве поклонница Путина напала на детей, собиравших деньги на ВСУ: ей дали отпор (видео)

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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10 июля, 13:59
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Женщину толкнули на землю и чем-то облили
Женщину толкнули на землю и чем-то облили / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Отрадном дети продавали игрушки, чтобы собрать деньги и передать ВСУ. На них напала сторонница "русского мира", однако вмешались окружающие люди. Видео опубликовал Telegram-канал Реальный Киев.

Женщина тоже пришла продавать свои огурцы и помидоры. Она поломала детям лоток, побила игрушки и начала рассказывать что "придет Путин и наведет тут порядок". Однако окружающие люди встали на защиту детей. Женщину толкнули на землю, а ее товар разбросали.

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Ранее мы сообщали, что в столице начали проводить военные занятия с гражданскими жителями, чтобы повысить уровень защиты обороны города. В первую очередь их проходят работники коммунальных предприятий и работники райгосадминистраций города.

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Герої не вмирають!

Меткий ракетчик… Дмитрий Васильев – подполковник-артиллерист, командир дивизиона 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара». С первых дней российского вторжения участвовал в боях. Его дивизион стал одним из самых эффективных ракетных подразделений ВСУ во время войны. Попал под вражеский обстрел в Запорожской области, умер от полученных ранений. Герой Украины. Посмертно.

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Непокоренные
Андрей Зотов – старший лейтенант ВСУ, командир роты 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода. В мирной жизни – морской биолог антарктической станции Академика Вернадского. Узнав о вторжении РФ, вернулся в Украину, чтобы защищать родную землю…
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