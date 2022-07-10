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У Києві шанувальниця Путіна напала на дітей, які збирали гроші на ЗСУ: їй дали відсіч (відео)

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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10 липня, 13:59
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/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Відрадному діти продавали іграшки, щоб зібрати гроші та передати ЗСУ. На них напала прихильниця "російського світу", проте втрутилися люди. Відео опублікував Telegram-канал "Реальний Київ".

Жінка теж прийшла продавати свої огірки та помідори. Вона поламала дітям лоток, побила іграшки та почала розповідати, що "прийде Путін і наведе тут порядок". Проте оточуючі люди стали на захист дітей. Жінку штовхнули на землю, а її товар розкидали.

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Герої не вмирають!

Влучний ракетник… Дмитро Васильєв - підполковник-артилерист, командир дивізіону 19-ї окремої ракетної бригади «Свята Варвара». З перших днів російського вторгнення брав участь в боях. Його дивізіон став одним з найефективніших ракетних підрозділів ЗСУ під час війни. Потрапив під ворожий обстріл у Запорізькій області, помер від отриманих поранень. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Андрій Зотов - старший лейтенант ЗСУ, командир роти 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового походу. У мирному житті - морський біолог антарктичної станції Академіка Вернадського. Дізнавшись про вторгнення РФ, повернувся до України, щоб захищати рідну землю…
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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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