В Киеве прогремел взрыв в Деснянском районе

В Киеве рядом с гаражными помещениями на улице Радистов (Деснянский район) произошел взрыв, от которого в соседнем доме повыбивало окна.
Об этом сообщила пресс-служжба полиции Киева в Facebook.
Информации о пострадавших пока нет.
Отмечается, что в полицию Киева в воскресенье около 21:00 одновременно поступило несколько сообщений о взрыве в районе гаражей на Радистов.
На месте происшествия работают следователи, кинологи, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и врачи.
Правоохранители обезпечивают охрану места происшествия и устанавливают детали инцидента.
Напомним, в середине февраля мужчина подорвал себя на детской площадке на Чоколовском бульваре в Киеве.
Мы также сообщали, что в Николаевской области 1 марта взорвался котел в школе – спасателям пришлось доставать пострадавшего из-под железобетонной плиты.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк