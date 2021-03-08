В Киеве прогремел взрыв в Деснянском районе

В Киеве рядом с гаражными помещениями на улице Радистов (Деснянский район) произошел взрыв, от которого в соседнем доме повыбивало окна.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служжба полиции Киева в Facebook.

Информации о пострадавших пока нет.

Отмечается, что в полицию Киева в воскресенье около 21:00 одновременно поступило несколько сообщений о взрыве в районе гаражей на Радистов.

На месте происшествия работают следователи, кинологи, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и врачи.

Реклама

Правоохранители обезпечивают охрану места происшествия и устанавливают детали инцидента.

Напомним, в середине февраля мужчина подорвал себя на детской площадке на Чоколовском бульваре в Киеве.

Мы также сообщали, что в Николаевской области 1 марта взорвался котел в школе – спасателям пришлось доставать пострадавшего из-под железобетонной плиты.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама