Масштабное ДТП на "Нивках": дорогу сковала серьезная пробка (видео)

Подробности происшествия будут выяснять полицейские

В столице из-за аварии образовалась большая пробка. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 27 января, в Киеве на проспекте Победы произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии образовалась пробка.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Типичный Киев".

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Детали

Как стало известно, масштабная авария случилась возле парка "Нивки".

На опубликованных видео можно увидеть несколько разбитых автомобилей.

Сейчас движение затруднено, троллейбусы стоят, а другие транспортные средства пытаются объехать ДТП.

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Подробности происшествия будут выяснять полицейские.

На проспекте Победы пробка из-за ДТП. Карта

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В Киеве на перекрестке столкнулись три автомобиля

В Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадал мужчина.

Авария произошла на пересечении с проспекта Алишера Навои. На перекрестке столкнулись сразу три автомобиля: Dodge, Mercedes и Dacia. Микроавтобус Mercedes двигался по прямой в направлении проспекта Маяковского. В этот момент на перекресток выехал автомобиль Dodge, водитель которого рассказала, что убедилась в безопасности своего маневра. Однако водитель Vito сказал, что машина Dodge пыталась "проскочить" и во избежание удара он резко повернул руль вправо. В заносе оставил незначительную царапину на автомобиле Dodge и протаранил автомобиль Dacia, который был рядом