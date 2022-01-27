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Масштабна ДТП на "Нивках": на дорозі утворився затор (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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27 січня, 12:51
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Подробиці події з'ясовуватимуть поліцейські
У столиці через аварію утворився великий затор. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці через аварію утворився великий затор. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 27 січня, у Києві на проспекті Перемоги сталася масова ДТП за участю декількох автомобілів. Внаслідок аварії утворився затор.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Типовий Київ".

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Деталі

Як стало відомо, масштабна аварія сталася біля парку "Нивки".

На опублікованих відео можна побачити кілька розбитих автомобілів.

Наразі рух ускладнений, тролейбуси стоять, а інші транспортні засоби намагаються об'їхати ДТП.

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Подробиці події з'ясовуватимуть поліцейські.

На проспекті Перемоги затор через ДТП. Карта

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У Києві на перехресті зіткнулися три автомобілі

У Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії постраждав чоловік.

Аварія сталася на перетині проспекту Алішера Навої, де зіткнулися одразу три автомобілі: Dodge, Mercedes та Dacia. Мікроавтобус Mercedes рухався у напрямку проспекту Маяковського. У цей момент на перехрестя виїхав автомобіль Dodge, водій якого розповіла, що переконалася у безпеці свого маневру. Однак водій Vito сказав, що машина Dodge намагалася "проскочити" і, щоб уникнути удару, він різко повернув кермо вправо. Під час маневру залишив незначну подряпину на автомобілі Dodge і протаранив автомобіль Dacia, який був поруч

Через потужний удар мікроавтобус відкинуло на електроопору, після чого Mercedes та Dacia вилетіли на тротуар. На щастя, там не було людей. Проте без травмованих все-таки не обійшлося. Водія Mercedes затиснуло в салоні понівеченої машини. Чоловік самостійно вибрався з авто та ліг на асфальт до приїзду швидкої. Медики надали йому допомогу на місці інциденту.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • керування напідпитку – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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