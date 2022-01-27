Масштабна ДТП на "Нивках": на дорозі утворився затор (відео)

Подробиці події з'ясовуватимуть поліцейські

У столиці через аварію утворився великий затор. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 27 січня, у Києві на проспекті Перемоги сталася масова ДТП за участю декількох автомобілів. Внаслідок аварії утворився затор.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Типовий Київ".

Реклама

Деталі

Як стало відомо, масштабна аварія сталася біля парку "Нивки".

На опублікованих відео можна побачити кілька розбитих автомобілів.

Наразі рух ускладнений, тролейбуси стоять, а інші транспортні засоби намагаються об'їхати ДТП.

Реклама

Подробиці події з'ясовуватимуть поліцейські.

На проспекті Перемоги затор через ДТП. Карта

Реклама

У Києві на перехресті зіткнулися три автомобілі

У Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії постраждав чоловік.

Аварія сталася на перетині проспекту Алішера Навої, де зіткнулися одразу три автомобілі: Dodge, Mercedes та Dacia. Мікроавтобус Mercedes рухався у напрямку проспекту Маяковського. У цей момент на перехрестя виїхав автомобіль Dodge, водій якого розповіла, що переконалася у безпеці свого маневру. Однак водій Vito сказав, що машина Dodge намагалася "проскочити" і, щоб уникнути удару, він різко повернув кермо вправо. Під час маневру залишив незначну подряпину на автомобілі Dodge і протаранив автомобіль Dacia, який був поруч