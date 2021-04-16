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В Киеве произошло смертельное ДТП с маршруткой (фото)

16 апреля, 15:15

Виктория Барановская Виктория Барановская

В аварии погибла женщина-пешеход, которая переходила дорогу в неположенном месте – она получила травмы несовместимые с жизнью

В пятницу, 16 апреля, в Киеве маршрутный автобус сбил женщину-пешехода.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Авария произошла в Дарницком районе Киева, на улице Ревуцкого женщина пыталась перебежать дорогу в неустановленном месте, ее сбила маршрутка.

В результате аварии от полученных травм женщина скончалась на месте аварии. На месте работают правоохранители,они выясняют все обстоятельства ДТП.

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Предварительно установлено, что 60-летний водитель маршрутного такси не справился с управлением и наехал на женщину, которая стояла возле пешеходного перехода. Женщина в результате полученных травм скончалась на месте. От удара, в маршрутном такси лопнуло стекло в кабине водителя.

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Также напомним, во Львове в ДТП попала мать с младенцем.

Кроме того, в Николаевской области микроавтобус Fiat Scudo столкнулся с грузовым автомобилем почты "Фотон Кобальт".

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Киев авария ДТП
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