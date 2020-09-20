В Киеве пропала 10-летняя девочка: ребенка искали всю ночь

В Киеве прошла поисковая операция – полицейские и военнослужащие Нацгвардии искали 10-летнюю девочку, которая сбежала из дому.

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Инцидент произошел в Святошинском районе столицы ночь на 20 сентября, о чем сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

О пропаже ребенка вечером накануне сообщила ее мать – по словам женщины, около 16 часов девочка ушла оставила записку и ушла из дома. После этого следователи опросили друзей пропавшей и проверили все адреса, где она могла находиться. Поиски продолжались всю ночь.

"По тревоге был поднят личный состав управления полиции, а утром привлекли еще и Национальную гвардию – 75 военнослужащих Национальной гвардии Украины и 5 поисковых собак. В конце концов патрульные совместно с ювенальными полицейскими заметили девочку на улице Якуба Колоса", – отметили в Нацполиции.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

В итоге оказалось, что ребенок ночевал у дворника, вместе с которой ее утром и обнаружили – взрослая женщина привела беглянку на работу.

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Сейчас с девочкой все хорошо, ее передали родителям, с которыми ювенальные инспекторы провели профилактическую беседу и составили административный протокол из-за невыполнения обязанностей по воспитанию ребенка. А вот с найденной девочкой будут работать психологи.

Напомним, ранее в этом году в городе Белая Церковь под Киевом из дому сбежал десятилетний мальчик. Ребенок объяснил свой поступок пьянством матери.

А в феврале в столице исчезла 21-летняя киевлянка с четырехлетним сыном. Позже оказалось, что он сбежала от мужа из-за домашнего насилия.

А о похищении четырехлетней девочки в Киевской области смотрите в видеосюжете:

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