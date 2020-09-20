В Киеве прямо на дороге сгорел байк: видео

В Киеве произошло ДТП с мотоциклом, в результате которого он загорелся и врезался в автомобиль.

Как сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный", авария случилась днем 20 сентября на проспекте Правды.

"Пилот мотоцикла потерял контроль над своим "железным конем", упал с него и уже вследствие трения с асфальтом мотоцикл начал пылать, после чего еще и влетел во встречный автомобиль Dacia", – говорится в сообщении.

Горе-мотоциклист тушить загоревшееся транспортное средство не стал, а сбежал прямо с места случившегося, в результате движение на проспекту было временно остановлено.

Огонь на дороге пришлось ликвидировать прибывшим спасателям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Вскоре после этого полицейские расчистили дорогу.



Напомним, месяц назад в столице произошло другое страшное ДТП с мотоциклом – в районе Куреневского рынка байк на большой скорости врезался в легковушку, в результате чего разломился на части.

А на этой неделе на киевской Борщаговке разбился другой мотоциклист – он сбил перебегавшего дорогу в неположенном месте пешехода. В результате погибли они оба, а также пассажир мотоцикла.

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