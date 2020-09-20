Українська
$ 28,11
33,17
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве прямо на дороге сгорел байк: видео

20 сентября, 18:53

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Сам байкер сбежал с места происшествия

В Киеве произошло ДТП с мотоциклом, в результате которого он загорелся и врезался в автомобиль.

Как сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный", авария случилась днем 20 сентября на проспекте Правды.

"Пилот мотоцикла потерял контроль над своим "железным конем", упал с него и уже вследствие трения с асфальтом мотоцикл начал пылать, после чего еще и влетел во встречный автомобиль Dacia", – говорится в сообщении.

Горе-мотоциклист тушить загоревшееся транспортное средство не стал, а сбежал прямо с места случившегося, в результате движение на проспекту было временно остановлено.

Огонь на дороге пришлось ликвидировать прибывшим спасателям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Вскоре после этого полицейские расчистили дорогу.

Напомним, месяц назад в столице произошло другое страшное ДТП с мотоциклом – в районе Куреневского рынка байк на большой скорости врезался в легковушку, в результате чего разломился на части.

А на этой неделе на киевской Борщаговке разбился другой мотоциклист – он сбил перебегавшего дорогу в неположенном месте пешехода. В результате погибли они оба, а также пассажир мотоцикла.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ДТП мотоциклы дорожное происшествие
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)
Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)Происшествия
Коронавирус в Киеве: появились новые данные за сутки (карта)
Коронавирус в Киеве: появились новые данные за сутки (карта)Происшествия
В пригороде Киева прорвало газопровод: был мощный взрыв
В пригороде Киева прорвало газопровод: был мощный взрывПроисшествия
В Киеве без вести пропал подросток: фото и приметы
В Киеве без вести пропал подросток: фото и приметыПроисшествия
Машины всмятку, колеса поотлетали: видео тройного ДТП в Киеве
Машины всмятку, колеса поотлетали: видео тройного ДТП в КиевеПроисшествия
Под Киевом грузовики повадились объезжать затор по велодорожке (видео)
Под Киевом грузовики повадились объезжать затор по велодорожке (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять