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В Киеве пьяный водитель бежал от полиции и сбил двух людей (фото и видео)

21 февраля, 19:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Мужчина пытался скрыться от полицейской погони и вылетел на тротуар, а там оказались люди

В Киеве на проспекте Науки случилось пьяное ДТП с побегом от полиции и травмами двух пешеходов. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Авария случилась из-за водителя Mercedes. Сообщается, что он якобы был пьян и пытался скрыться от полиции: выскочил на тротуар, где въехал в другое авто и сбил мужчину и женщину. Мужчина отделался испугом, а вот женщину пришлось госпитализировать.

Говорят, что этого водителя уже не впервые ловят за пьяное вождение.

Задержанный водитель (с дредами). Фото: Сергей Филимонов

Активист Сергей Филимонов как раз в этот момент находился рядом.

"Поехали с женой и сыном в магазин. Только припарковались, видим, как Mercedes сбивает мужчину и женщину. Подбежал, поднял женщину, отнес в сторону, скорее всего у нее сломана нога. Побежал к машине посмотреть, не пострадал ли там кто. А там уже полиция. Оказывается "гусь" бежал от них, врезался в машину, в которой был маленький ребенок, и вылетел на тротуар, где сбил людей. Скорее всего, в состоянии наркотического опьянения", – рассказал он и показал фото.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Украине повысили штрафы для водителей. Теперь, если пьяное вождение привело к травмам или летальному исходу, будут реальные сроки.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

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Киев авария ДТП пьяный водитель

Источник: Сегодня

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