В Киеве пьяный водитель протаранил авто копов, пострадала патрульная (видео)

Всего в ДТП пострадали четыре машины

В Киеве водитель с признаками опьянения спровоцировал ДТП из четырех автомобилей, среди них авто патрульной полиции.

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Как рассказали в пресс-службе столичной патрульной полиции, авария произошла вечером 13 января. Экипаж патрульных на автомобиле Skoda остановился на перекрестке улицы Здолбуновской и Харьковского шоссе, чтобы повернуть налево.

Внезапно, они почувствовали мощный удар: в служебный автомобиль на полном ходу въехал Ford. В результате столкновения служебный Skoda отбросило вперед на авто Chevrolet. После удара Ford вылетел на соседнюю полосу и совершил еще одно столкновение с автомобилем Mazda.

Видео: facebook.com/kyivpatrol

К сожалению, в ДТП получила травмы инспектор патрульной полиции, ее госпитализировали медики. У водителя Ford обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Мужчина согласился пройти освидетельствование прибором "Драгер", результат – 2,47 промилле, что более чем в 12 раз превышает допустимый уровень.

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Выяснять обстоятельства происшествия будут следователи.

Ранее мы сообщали, что в Харькове патрульные врезались в столб.

Также напомним, в Одессе автомобиль патрульных попал в масштабное ДТП. Toyota Prius протаранил микроавтобус Renault Trafic службы доставки воды.

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