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В Киеве разоблачили несовершеннолетнего педофила

9 июня 2021 18:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Подтвердится ли данная информация, установит следствие

Юный педофил признался на камеру в преступлении. Фото: Дарниця Life

Юный педофил признался на камеру в преступлении. Фото: Дарниця Life

В Киеве на подростка, который развращал детей, открыли уголовное производство. Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в полиции Киева, событие внесли в Единый реестр досудебных расследований.

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В Сети появилось видео, на котором парень признался на камеру в содеянном. Инцидент произошел на столичных Позняках по улице Драгоманова, 5.

"Местные жители поймали парня, который в кустах возле дома заставлял заниматься оральным и анальным сексом детей", – пишут в сообщении.

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В полиции Киева нам сообщили, что данное событие внесено в ЕРДР – Единый реестр досудебных расследований.

"На данный момент правоохранители проводят проверку, устанавливаются потерпевшие. Мы выясняем все обстоятельства данного происшествия. Подтвердится ли данная информация, установит следствие", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

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Ранее мы писали, что в Одессе педофил изнасиловал школьницу. Молодой человек отправлял девочке видео с порнографией, переписывался с ней о сексе и выпросил фотографии в обнаженном виде.

Напомним, что в Сумской области разоблачили педофила, который набросился на ребенка в подъезде.

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