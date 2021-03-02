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В Киеве со школы по тревоге вывели всех детей – что произошло (фото)

2 марта, 17:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Учебный процесс в этот день отменили

Старшеклассник распылил газовый баллончик в помещении гимназии №290 на улице Ревуцкого в Киеве. Поэтому обучение пришлось остановить и вывести детей на улицу.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Отмечают, что некоторые дети на улице плевали, терли глаза и плакали. Младшие классы испугались.

"Всем родителям позвонили и попросили забрать детей из школы. Учебный процесс в этот день – отменен. На месте работает полиция", – говорится в сообщении.

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Теперь в этом происшествии будет разбираться полиция.

Ранее мы писали, что родители по всей Украине делятся историями о том, как сдают в фонд школы или детского сада сотни гривен, а потом не понимают, куда идут эти деньги.

Напомним, жизнь школьников и родителей в Украине ждут серьезные перемены. После девятого класса ученики будут учиться в лицеях, которые заменят старшую школу.

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газ Киев школа уроки

Источник: Сегодня

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