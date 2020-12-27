Українська
$ 28,46
34,62
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве таксист отстреливался от пассажира, который пытался попасть в салон

27 декабря, 14:54

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Мужчину забрала скорая помощь

В Киеве таксист открыл стрельбу по мужчине, который заказал авто, но был в грязной одежде, из-за чего ему пришлось отказать в поездке.

Реклама

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

Таксист получил вызов на улицу Казачества в Киеве. Клиентом оказался пассажир в грязной одежде, поэтому водитель, прибыв на место, отказался его брать.

"Таксист отказал пассажиру в поездке — и тот начал лезть драться", – говорится в сообщении.

Таксист в своей программе нажал кнопку SOS, но из всех коллег отозвался только один таксист, который приехал за 15 минут. Все это время пассажир пытался попасть в салон авто и дрался с водителем.

"После этого таксист сказал, что ему больше ничего не оставалось, как схватиться за свое травматическое оружие", — говорится в сообщении.

В конце концов таксист совершил два выстрела и попал в ногу пассажиру. Его забрала скорая помощь.

Реклама

Ранее 17 декабряв Сумах на улице Харьковской произошла стрельба, полиция задержала злоумышленника. У одного из кафе поссорились двое прохожих и устроили драку. Один из них, 35-летний мужчина, выстрелил из травматического пистолета.

Недавно мы писали, что в Киевской области задержали злоумышленника, который устроил стрельбу в Переяславе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев такси полиция стрельба мужчина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что, опять? Стекло на мосту Кличко снова треснуло (фото)
Что, опять? Стекло на мосту Кличко снова треснуло (фото)Другие новости
В Броварах умерла годовалая девочка: родители пожаловались на врачей в полицию
В Броварах умерла годовалая девочка: родители пожаловались на врачей в полициюПроисшествия
В Киеве крупный пожар: горели склады (фото)
В Киеве крупный пожар: горели склады (фото)Происшествия
В Святошинском районе вандалы испортили елки (фото)
В Святошинском районе вандалы испортили елки (фото)Другие новости
Жертвы гололеда: под Киевом произошло смертельное ДТП (видео)
Жертвы гололеда: под Киевом произошло смертельное ДТП (видео)Происшествия
Группа неизвестных пыталась захватить здание в центре Киева, ранен полицейский
Группа неизвестных пыталась захватить здание в центре Киева, ранен полицейскийПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять