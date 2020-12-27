В Киеве таксист отстреливался от пассажира, который пытался попасть в салон

В Киеве таксист открыл стрельбу по мужчине, который заказал авто, но был в грязной одежде, из-за чего ему пришлось отказать в поездке.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

Таксист получил вызов на улицу Казачества в Киеве. Клиентом оказался пассажир в грязной одежде, поэтому водитель, прибыв на место, отказался его брать.

"Таксист отказал пассажиру в поездке — и тот начал лезть драться", – говорится в сообщении.

Таксист в своей программе нажал кнопку SOS, но из всех коллег отозвался только один таксист, который приехал за 15 минут. Все это время пассажир пытался попасть в салон авто и дрался с водителем.

"После этого таксист сказал, что ему больше ничего не оставалось, как схватиться за свое травматическое оружие", — говорится в сообщении.

В конце концов таксист совершил два выстрела и попал в ногу пассажиру. Его забрала скорая помощь.

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Ранее 17 декабряв Сумах на улице Харьковской произошла стрельба, полиция задержала злоумышленника. У одного из кафе поссорились двое прохожих и устроили драку. Один из них, 35-летний мужчина, выстрелил из травматического пистолета.

Недавно мы писали, что в Киевской области задержали злоумышленника, который устроил стрельбу в Переяславе.

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