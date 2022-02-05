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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве во время пожара в многоэтажке погиб мужчина: есть пострадавшие, людей эвакуировали

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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5 февраля, 09:57
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Обстоятельства трагического случая и причину пожара устанавливают правоохранительные органы
В столице ночью горела квартира в жилом доме
В столице ночью горела квартира в жилом доме / Фото: Коллаж: Сегодня

4 февраля на ул. Электриков 30/5 в Подольском районе столицы произошел пожар. Возгорание произошло в квартире на 1-м этаже 5-этажного жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

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Спасатели эвакуировали 8 жителей со смежных квартир и квартир выше расположенных этажей.

"В ходе тушения пожара в квартире, в которой произошло возгорание, было обнаружено тело человека. Также пострадал мужчина, который был передан бригаде скорой помощи. В 23:30 пожарные локализовали пожар на площади 40 кв. м и в 23:47 – ликвидировали", – говорится в сообщении.

Пожар распространился на 40 квадратных метров
Пожар распространился на 40 квадратных метров / Фото: ГСЧС

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На месте было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 18 человек личного состава.

Спасатели эвакуировали 8 жителей
Спасатели эвакуировали 8 жителей / Фото: ГСЧС

В Черниговской области в пожаре погибла женщина с внуками

В Черниговской области, недалеко от Нежина, произошел масштабный пожар в частном доме. В нем погибли женщина и трое детей.

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"Предварительно известно, что погибли женщина и трое ее внуков. Речь идет о детях, которым 3 и 4 года",- сообщил новостям "Сегодня" спикер спасателей Черниговской области Александр Ивченко.

Предварительной причиной называют возможные неполадки в электросети либо в новом холодильнике.

Раньше мы писали:

КиевпожарГСЧС
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