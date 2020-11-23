В Киеве водитель такси въехал в остановку и скрылся (видео)

В Киеве, 23 ноября, водитель такси въехал в остановку в Днепровском районе.

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Видео появилось в паблике Киев Оперативный в Telegram.

ЧП произошло на улице Березняковской, 16. Водитель задом въехал в остановку, в результате чего она рассыпалась на мелкие кусочки.

Водитель вышел, осмотрел машину, после чего сразу уехал.

По предварительной информации, никто не пострадал.

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Напомним, недавно в Киеве произошло смертельное ДТП, которое всколыхнуло общественность. 13 ноября на Окружной дороге, напротив завода "Электронмаш", такси на скорости неожиданно влетело в остановку: автомобиль сбил несколько человек и протаранил киоск. В результате двое погибли и еще двое получили травмы.

Кроме того, 21 ноября в столице в Академгородке взорвалась маршрутка. От транспорта почти ничего не осталось.

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