В Киеве водитель такси въехал в остановку и скрылся (видео)

В Киеве, 23 ноября, водитель такси въехал в остановку в Днепровском районе.
Видео появилось в паблике Киев Оперативный в Telegram.
ЧП произошло на улице Березняковской, 16. Водитель задом въехал в остановку, в результате чего она рассыпалась на мелкие кусочки.
Водитель вышел, осмотрел машину, после чего сразу уехал.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Напомним, недавно в Киеве произошло смертельное ДТП, которое всколыхнуло общественность. 13 ноября на Окружной дороге, напротив завода "Электронмаш", такси на скорости неожиданно влетело в остановку: автомобиль сбил несколько человек и протаранил киоск. В результате двое погибли и еще двое получили травмы.
Кроме того, 21 ноября в столице в Академгородке взорвалась маршрутка. От транспорта почти ничего не осталось.
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