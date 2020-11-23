Українська
$ 28,36
33,63
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве водитель такси въехал в остановку и скрылся (видео)

23 ноября, 11:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Стеклянная остановка рассыпалась на мелкие куски

В Киеве, 23 ноября, водитель такси въехал в остановку в Днепровском районе.

Реклама

Видео появилось в паблике Киев Оперативный в Telegram.

ЧП произошло на улице Березняковской, 16. Водитель задом въехал в остановку, в результате чего она рассыпалась на мелкие кусочки.

Водитель вышел, осмотрел машину, после чего сразу уехал.

По предварительной информации, никто не пострадал.

В тренде
Жесткий локдаун в Киеве: при каких вариантах могут остановить метро
Реклама

Напомним, недавно в Киеве произошло смертельное ДТП, которое всколыхнуло общественность. 13 ноября на Окружной дороге, напротив завода "Электронмаш", такси на скорости неожиданно влетело в остановку: автомобиль сбил несколько человек и протаранил киоск. В результате двое погибли и еще двое получили травмы.

Кроме того, 21 ноября в столице в Академгородке взорвалась маршрутка. От транспорта почти ничего не осталось.

Смотрите сюжет – подозреваемая в аварии сбежала в Европу, ее разыскивает Интерпол:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ДТП такси остановка

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отказались принимать: женщина умерла на пороге больницы под Киевом
Отказались принимать: женщина умерла на пороге больницы под КиевомПроисшествия
Второе убийство в Голосеевском парке: в столичном ресторане нашли тело полураздетой девушки
Второе убийство в Голосеевском парке: в столичном ресторане нашли тело полураздетой девушкиПроисшествия
В Киеве взяли штурмом еще один ресторан, который саботировал карантин (фото, видео)
В Киеве взяли штурмом еще один ресторан, который саботировал карантин (фото, видео)Украина
Масштабный пожар в Киеве: горел рынок (фото, видео)
Масштабный пожар в Киеве: горел рынок (фото, видео)Происшествия
Водитель маршрутки в Киеве работал под действием наркотиков (фото)
Водитель маршрутки в Киеве работал под действием наркотиков (фото)Происшествия
Uber отрицает, что водитель такси, убивший в Киеве двоих пешеходов, работал в компании
Uber отрицает, что водитель такси, убивший в Киеве двоих пешеходов, работал в компанииПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять