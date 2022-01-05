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У Києві біля житлового будинку знайшли труп дівчини (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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5 січня, 21:38
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Деталі смерті з'ясовують поліцейські
На місці смертельної знахідки працюють правоохоронці/Фото: Telegram-канал "Київ Оперативний", колаж: "Сьогодні"
На місці смертельної знахідки працюють правоохоронці/Фото: Telegram-канал "Київ Оперативний", колаж: "Сьогодні"

У Києві на вулиці Івана Виговського знайшли тіло дівчини. Труп лежав у полі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

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Деталі

За попередньою інформацією, тіло належить дівчині. Його виявили у полі, неподалік від житлового будинку на вулиці Івана Виговського, 24в. На місці інциденту працюють правоохоронні органи. Всі деталі з'ясовуються.

Тіло дівчини знайшли поблизу житлового будинку/Фото: Telegram-канал "Київ Оперативний"
Тіло дівчини знайшли поблизу житлового будинку/Фото: Telegram-канал "Київ Оперативний"

Смертність в Україні

Як пише Вікіпедія, алкогольне отруєння – одна з найпоширеніших причин передчасної смерті українців. Згідно з даними статистики, українці частіше вмирають від отруєння алкоголем і викликаних алкоголізмом хвороб, ніж гинуть у ДТП.

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Ризик для чоловіка померти у віці до 60 років – 40%. Розглянувши долю 100 000 новонароджених українців: за статистикою, 790 осіб помруть у віці до одного року. 10 000 українців не доживуть до 35 років і 25 000 – до 60 років. З цих 100 000 вісьмох занапастить туберкульоз, двоє помруть від наслідків ВІЛ, 184 – від онкологічних захворювань, 16 осіб занапастить алкоголь, 12 розіб'ються в ДТП, п'ятеро осіб потонуть. До того ж 12 осіб покінчать життя самогубством.

Практично кожен другий чоловік не має шансів дожити до 65 років, а у жінок ймовірність дожити до 65 років дорівнює 77,3%. Впродовж останніх років спостерігалося повільне зменшення для чоловічої статі ймовірності дожити до цього віку (2001 р. – 48,8 %, 2005 р. – 45,5 %). У 2006 р. ймовірність для чоловіків померти до досягнення 65-річного віку практично дорівнювала 1/2. Надсмертність чоловіків зростає з віком і в результаті цього у групі населення, яке 2006 року досягло межі 65 років, чоловіків стало менше на 1,3 млн, ніж жінок такого віку. Саме внаслідок надсмертності чоловіків у молодому і середньому віці зросла частка самотніх жінок та вдів. Понад 90% смертей в Україні спричинені неінфекційними захворюваннями.

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