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В Киевской области будут проводить фильтрацию населения: Что происходит

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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3 июля, 13:58
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В Бориспольском районе правоохранители будут искать диверсантов и ДРГ
Полиция будет проверять документы в Киевской области
Полиция будет проверять документы в Киевской области / Фото: Коллаж: Сегодня

С 3 июля в Бориспольском районе Киевской области правоохранители начали проводить фильтрационные мероприятия, в результате которых возможно ограничение движения транспорта и проверка документов у населения. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава района Руслан Дяченко.

"При проведении мероприятий в отдельных микрорайонах Борисполя возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", — заявил он.

Также он призывал жителей области сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

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Начальник полиции Бориспольского района на своей странице в Facebook написал, что такие мероприятия направлены на обеспечение правопорядка, проверку подозрительных лиц и выявление диверсионно-разведывательных групп.

По его словам, для отработки задействован личный состав Бориспольского РУП, работники БПП в городе Борисполь, военные, сотрудники СБ, представители местных общественных формирований.

Ситуация в Киевской области

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