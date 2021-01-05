В Киевской области изнасиловали 17-летнюю девушку (фото)

Это произошло по дороге в местный клуб

В селе Козлов Киевской области парень изнасиловал несовершеннолетнюю.

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Об этом сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

Накануне молодежь отпраздновав Новый год решили пойти в местный клуб. По дороге 17-летний местный парень отвел несовершеннолетнюю в кусты, где нанес телесные повреждения по лицу и изнасиловал ее.

Полицейские задержали несовершеннолетнего злоумышленника по месту его жительства.

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По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее мы писали, как в Харькове рецидивист изнасиловал 72-летнюю пенсионерку.

Кроме того, в Луцке пенсионера подозревают в распространении порнографии с несовершеннолетними.

Видео: Сегодня

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