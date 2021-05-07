В Киевской области поймали на взятке "слугу народа"

Фото: Андрей Шевченко
В Киевской области задержали на взятке представителя партии "Слуга народа". Как позже оказалось, это глава Дымерской территориальной общины Владимир Подкурганный.
Информацию подтвердили в СБУ 24 каналу.
Как сообщают в Сети, вместе с поселковым головой Владимиром Подкурганным были задержаны и его сообщники. Подробности пока неизвестны.
Фото: Владимир Подкурганный/Facebook
Отметим, что задержанный Подкурганный в 2019 году возглавлял избирательный штаб народного депутата от "Слуги Народа" Ольги Василевской-Смаглюк.
Напомним, в Херсонской области на взятке попался налоговик.
Кроме того, во Львовской области на взятке погорел инспектор таможни.