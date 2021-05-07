В Киевской области поймали на взятке "слугу народа"

Как сообщают в Сети, вместе с поселковым главой поймали и его сообщников

Фото: Андрей Шевченко

В Киевской области задержали на взятке представителя партии "Слуга народа". Как позже оказалось, это глава Дымерской территориальной общины Владимир Подкурганный.

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Информацию подтвердили в СБУ 24 каналу.

Как сообщают в Сети, вместе с поселковым головой Владимиром Подкурганным были задержаны и его сообщники. Подробности пока неизвестны.

Фото: Владимир Подкурганный/Facebook

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Отметим, что задержанный Подкурганный в 2019 году возглавлял избирательный штаб народного депутата от "Слуги Народа" Ольги Василевской-Смаглюк.

Напомним, в Херсонской области на взятке попался налоговик.

Кроме того, во Львовской области на взятке погорел инспектор таможни.