В Киевской области снесли памятник чекистам НКВД. Полиция хочет наказать "вандалов"

В Калиновке Киевской области в День памяти жертв Голодоморов активисты снесли памятник палачам украинского народа из НКВД. Однако правоохранители якобы хотят наказать людей за такой поступок.
Об этом рассказал активист Сергей Серненко в Facebook.
По его словам, монумент снесли случайные прохожие совместно с людьми из движения "Гонор".
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"Эта каменная глыба много лет была местом поклонения для "расформированного" Беркута, а сегодня там был обнаружен еще и венок от Нацгвардии. Любители советских кафиров из полиции уже пытаются преследовать декоммунизаторов", - написал Стерненко.
Активист добавил, что попыткой наказать декоммунизаторов правоохранители только показали, "что они любят кафиров".
"Потому что защищать НКВД это тоже самое, что защищать ФСБ", – подытожил Стерненко.
Отметим, в полиции пока не отреагировали на этот инцидент. Правоохранители обещают опубликовать комментарий в ближайшее время.