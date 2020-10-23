В Оболонском районе Киева горит супермаркет (видео)

В Киеве, на улице Сталинграда, 27 произошел пожар в супермаркете "Сильпо".

Реклама

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"Сотрудники и посетители эвакуированы", – говорится в сообщении.

Очевидцы успели заснять на видео момент пожара – в кадре видно густой дым.

По предварительной информации, на месте ожидают спасателей ГСЧС.

Реклама

Ранее мы писали, что произошел пожар на предприятии с химикатами под Киевом – пострадали четыре человека.

Напомним, в Одесской области недавно произошло возгорание на территории завода по изготовлению металлических дверей.

Смотрите сюжет – пожар на Луганщине:

Реклама