В Оболонском районе Киева горит супермаркет (видео)

В Киеве, на улице Сталинграда, 27 произошел пожар в супермаркете "Сильпо".
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
"Сотрудники и посетители эвакуированы", – говорится в сообщении.
Очевидцы успели заснять на видео момент пожара – в кадре видно густой дым.
По предварительной информации, на месте ожидают спасателей ГСЧС.
Ранее мы писали, что произошел пожар на предприятии с химикатами под Киевом – пострадали четыре человека.
Напомним, в Одесской области недавно произошло возгорание на территории завода по изготовлению металлических дверей.
Смотрите сюжет – пожар на Луганщине:
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк