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В Оболонском районе Киева горит супермаркет (видео)

23 октября, 16:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Посетителей эвакуировали

В Киеве, на улице Сталинграда, 27 произошел пожар в супермаркете "Сильпо".

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"Сотрудники и посетители эвакуированы", – говорится в сообщении.

Очевидцы успели заснять на видео момент пожара – в кадре видно густой дым.

По предварительной информации, на месте ожидают спасателей ГСЧС.

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Ранее мы писали, что произошел пожар на предприятии с химикатами под Киевом – пострадали четыре человека.

Напомним, в Одесской области недавно произошло возгорание на территории завода по изготовлению металлических дверей.

Смотрите сюжет – пожар на Луганщине:

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Киев супермаркеты пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

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