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В одном из районов Киева задержаны 60 диверсантов

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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26 февраля, 03:51
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Корректировщики работали на врага
На Троенщине удалось задержать 60 диверсантов. Коллаж "Сегодня"
На Троенщине удалось задержать 60 диверсантов. Коллаж "Сегодня"

В Киеве 25 февраля на Троенщине задержаны 60 диверсантов.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

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Подробности

"Сбит Ил-76 над Белой Церковью. 60 диверсантов задержаны на Троещине в Киеве", — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о диверсантах, которые делали метки для ракет противника.

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Диверсант из вертолета

Напомним, ранее, рядом со сбитым под Гостомелем вертолетом был задержан полицией российский диверсант.

Пытался выдать себя за украинца. При нем обнаружены записи и специальные приборы, свидетельствующие о том, зачем его забросили в Украину.

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