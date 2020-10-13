В полиции рассказали подробности "минирования" киевского супермаркета на Позняках

Во вторник, 13 октября, сообщили о "минировании" столичного "Сильпо". В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что уже закончили проверку супермаркета на Драгоманова.

"Причиной для вызова на место взрывотехников стал подозрительный предмет в картонной коробке, на входе в супермаркет. В полицию о нем сообщили небезразличные граждане. Во время проверки оказалось, что в коробке джойстик для компьютерных игр, видимо, его кто-то забыл или потерял", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

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Проверку завершили и супермаркет возобновил свою работу.

Напомним, в Киеве во вторник, 13 октября, кто-то сообщил в полицию о "минировании" супермаркета "Сильпо" на столичних Позняках. На месте работали все службы города.

Ранее мы писали о минировании конгрессно-выставочного центра "Парковый", где находится офис партии "Слуга народа" – там эвакуировали людей.

Напомним, мужчине, который 1 июня заявил о "заминировании" столичного моста Метро, сообщили о подозрении. По словам задержанного, он угрожал взорвать мост с целью привлечь внимание к проблемам в его жизни.

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