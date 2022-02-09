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Догоняли прямо на улице. Появилось видео избиения советника генпрокурора в Киеве

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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9 февраля, 12:26
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В столице избили советника генерального прокурора – в Сеть слили видео, как пострадавшего догоняли неизвестные, после чего начали бить
В Киеве избили советника генпрокурора
В Киеве избили советника генпрокурора / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети опубликовали видео избиения советника генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой Зураба Адеишвили.

Видео появилось в Telegram-канале "Депутатская курилка".

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Как мы писали ранее, к Адеишвили подошли неизвестные, уточнили имя и фамилию, а после этого избили и скрылись. На записи видно, как мужчины бегут по улице за Адеишвили, один из преследователей ударил ногой советника генпрокурора.

Судя по звуку в конце видео, мужчины тогда догнали советника и начали бить.

После драки на место вызвали медиков, мужчину госпитализировали. Пока это событие зарегистрировали в Печерском районе. Следователи сейчас устанавливают личности нападавших.

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Кто такой Зураб Адеишвили

Зураб Шалвович Адеишвили – грузинский и украинский государственный деятель. Юрист. Ближайший соратник Михаила Саакашвили.

В декабре 2014 года в прессе обсуждался вопрос его назначения президентом Украины на должность министра МВД или Антикоррупционного бюро. В начале 2015 года Адеишвили был советником правительства Украины.

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