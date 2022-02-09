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Наздоганяли прямо на вулиці. З'явилося відео побиття радника генпрокурора у Києві

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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9 лютого, 12:26
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У столиці побили радника генерального прокурора – в Мережу злили відео, як потерпілого наздоганяли невідомі, після чого почали бити
У Києві побили радника генпрокурора
У Києві побили радника генпрокурора / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі опублікували відео побиття радника генерального прокурора України Ірини Венедіктової Зураба Адеїшвілі.

Відео з'явилося у Telegram-каналі "Депутатская курилка".

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Як ми писали раніше, до Адеїшвілі підійшли невідомі, уточнили ім'я та прізвище, а після цього побили і втекли. На записі видно, як чоловіки біжать вулицею за Адеїшвілі, один з переслідувачів ударив ногою радника генпрокурора.

Судячи зі звуку наприкінці відео, чоловіки тоді наздогнали радника та почали бити.

Після бійки на місце викликали медиків, чоловіка госпіталізували. Подію зареєстрували у Печерському районі. Слідчі встановлюють особи нападників.

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Хто такий Зураб Адеїшвілі

Зураб Шалвович Адеїшвілі – грузинський та український державний діяч. Юрист. Найближчий соратник Михеїла Саакашвілі.

У грудні 2014 року в пресі обговорювали питання його призначення главою МВС або Антикорупційного бюро. На початку 2015 року Адеїшвілі був радником у Кабінеті Міністрів.

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