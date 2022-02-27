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У Мережі з'явилося відео влучення ракети в Нафтобазу у Василькові

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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27 лютого, 07:31
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Це відео було знято камерами спостереження, закріпленими на тепловозі
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У Василькові після удару російською ракетоюта вибуху вдалося врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом. Очевидці опублікували відео пожежі.

Про це йдеться в офіційній заяві мережі KLO.

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"Навіть коли нас атакують і все навколо палає — ми продовжуємо працювати. Це відео зняте камерами спостереження, що закріплені на тепловозі, який проїжджає за десятки метрів від палаючих резервуарів з пальним на нафтобазі KLO", – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що за лічені хвилини після удару російською ракетою та вибуху вдалося врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом.

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"Цим пальним ми зможемо заправляти ЗСУ, тероборону, медиків, Київенерго, Київпастранс та інших, хто не дає Києву впасти й "тримає небо", – додають у компанії.

Вибухи у Харкові та Василькові

У центрі Києва пролунав потужний вибух на Печерську, тим часом російські окупанти обстріляли із ракет Васильків. Внаслідок вибуху у Василькові почалася пожежа на нафтобазі.

У Мережі пишуть, що пожежа на нафтобазі у Василькові може стати екологічною катастрофою колосальних масштабів.

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"Ракетного удару було завдано по Васильківській нафтобазі компанії БРСМ. Горітиме довго. Екологічні збитки колосальні!", — написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Крім того, у Харкові пролунав потужний вибух на газопроводі – його підірвали російські окупанти. У момент вибуху в небо піднялася величезна грибоподібна хмара з вогню та диму. У Держспецзв'язку заявили, що це не ядерний удар, хоча вибух візуально схожий на нього.

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