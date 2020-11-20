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Выстрелил несколько раз и скрылся: поймали подозреваемого в покушении на убийство (фото)

20 ноября, 15:34

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пострадавшего доставили в больницу

Столичные полицейские задержали иностранца за покушение на убийство мужчины.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

В больницу Киева госпитализировали 34-летнего мужчину с огнестрельными ранениями, которые он получил в доме на улице Олеся Гончара.

"После отработки информации с видеокамер мы установили обстоятельства, а также лицо 23-летнего иностранца, причастного к событию, и маршрут его передвижения. Нам стало известно, что в подъезде дома между двумя знакомыми возник конфликт, во время которого один из них несколько раз выстрелил в другого и после совершенного скрылся", – рассказал начальник следственного отдела Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук.

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Работники уголовного розыска обнаружили злоумышленника возле станции метро "Нивки". Правонарушитель задержан, правоохранители изъяли у задержанного предмет, похожий на пистолет, который направили на экспертизу.

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За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что убийство пятилетнего Кирилла Тлявова, которое произошло в Переяслав-Хмельницком в 2019 году, продолжают расследовать. Генпрокурор рассказала о деталях судебного заседания.

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Киев убийство полиция

Источник: Сегодня

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