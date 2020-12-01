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Выстрелил в грудь: в Киеве мужчина чуть не убил гражданскую жену (фото)

1 декабря, 11:58

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пострадавшую госпитализировали в больницу

В Деснянском районе столицы оперативники задержали мужчину, который выстрелил в гражданскую жену.

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Об этом сообщает Нацполиция Киева в Facebook.

От прохожего поступило сообщение в полицию – он нашел женщину с ранением груди в парке Киото.

"Накануне в парке Киото гражданские супруги вместе распивали спиртные напитки, в ходе чего между ними возникла ссора. Во время конфликта фигурант достал ружье, которое носил с собой под одеждой, и выстрелил в грудь 50-летней женщине, а затем скрылся. Оперативники задержали киевлянина по месту жительства. В помещении следователи обнаружили и изъяли вещественное доказательство, а именно пневматическое ружье, которое отправили на проведение судебно-баллистическую экспертизу. Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорит начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

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Пострадавшую госпитализировали в больницу с пулевым ранением грудной клетки.

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Сотрудники криминальной полиции задержали 49-летнего мужчину, которого подозревают в совершении преступления.

Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За содеянное злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет заключения.

Ранее мы писали, что в Винницкой области ночью двое мужчин напали на избирательную комиссию – сотрудник полиции, который сопровождал транспортировку документации, применил табельное оружие.

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Напомним, в Голосеевском районе столицы произошла стрельба. ЧП произошло в частном доме недалеко от Столичного шоссе на улице Островной.

Смотрите видео – в Запорожье открыли стрельбу:

Видео: Telegram-канал "Это Запорожье"

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Киев жена полиция выстрелил киото

Источник: Сегодня

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