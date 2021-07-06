Вывоз "черной роты" "Беркута" и уничтожение оружия: в Киеве будут судить экс-правоохранителя

Вечером 23 февраля 2014 года в производственном помещении одного из проектных институтов им предоставили укрытие

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве будут судить бывшего правоохранителя за вывоз сотрудников "черной роты" "Беркута" и уничтожения их табельного оружия. Уже направлено обвинительное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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"Во исполнение явно преступного приказа непосредственно занимался вывозом за пределы столицы сотрудников так называемой черной роты "Беркута" во избежание ими уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Для этого вечером 23 февраля 2014 года он организовал их перевозку от места дислокации ПМОП "Беркут" в Киеве к производственному помещению одного из проектных институтов, где им было предоставлено отдельное место для укрытия", – пишет в сообщении ведомства.

Отметим, что утром следующего дня при его содействии, финансировании и под контролем "черная рота" группами по 2-3 человека на такси выехала за пределы Киева в направлении Николаева, а часть из них в дальнейшем за пределы Украины.

Кроме того, он уничтожил орудия совершения преступлений – табельное огнестрельное оружие, а именно: 24 автомата АКМС, снайперскую винтовку Драгунова, три ружья "Форт-500" и ружье "Форт-12".

Ранее мы писали, что в суд направили обвинительный акт в отношении четверых бывших беркутовцев, которых подозревают в избиении активистов Евромайдана 30 ноября 2013 года.

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Напомним, в 2020 году двое экс-беркутовцев вернулись в Киев после обмена. Обвиняемые по "делу Майдана" даже сделали открытое обращение к президенту Украины.