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Взорванный дом на Позняках: демонтировали многотонное крепление (видео)

26 декабря, 18:13

Александр Марущак , Светлана Москаленко

Теперь дальнейший разбор дома будет проходить легче

Сегодня, 26 декабря, на месте демонтажа взорванного дома на Позняках вновь заработал башенный кран, который сломался на днях и был оперативно отремонтирован.

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Как передает корреспондент "Сегодня", около 15 часов при помощи крана рабочие демонтировали многотонную металлическую конструкцию, которую установили на здании для его безопасного демонтажа.

Когда металлическую конструкцию оторвали краном от здания послышался небольшой грохот от падающего бетона. Благо, обрушения стен не произошло. Крановщик при этом сработал почти филигранно. Ему пришлось маневрировать стрелой, чтобы не задеть окна и балконы соседних домов, которые примыкают к пострадавшему зданию.

В тренде
Взорванный дом на Позняках: демонтировали многотонное крепление (видео)

Дальше здание будет намного проще разбирать.

Напомним, утром 21 июня в жилом массиве Позняки Дарницкого района столицы взорвался газ в десятиэтажном доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами. Погибли пять человек.

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Киев взрыв демонтаж позняки
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