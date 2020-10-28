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Взрыв коллектора в Киеве: один из пострадавших в тяжелом состоянии (фото)

28 октября, 14:08

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пострадавших смыло большим напором холодной воды

После взрыва в Новодарницком канализационном коллекторе, который произошел сегодня, 28 октября, спасатели вытащили четверых пострадавших.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Facebook.

Так, во время проведения ремонтных работ на перекрестке ул. Тростянецкой и Харьковского шоссе в Дарницком районе столицы в коллекторе произошла авария.

"В результате аварии четверо работников Киевводоканала требовали немедленной помощи", – говорится в соообщении.

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Отметим, сотрудников Киевводоканала во время ремонтных работ смыло большим напором холодной воды. Все пострадавшие были извлечены из коллектора и переданы работникам скорой помощи. Одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Остальным трем помощь оказывалась на месте.

Однако, у пресс-службы полиции Киева своя версия происшествия.

"Во время аварийно-ремонтных работ коллектора, произошла утечка смеси газа, которым отравились трое работников учреждения", – говорят в полиции.

Ранее мы писали, что на улице Антоновича произошел масштабный прорыв теплотрассы. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди.

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Киев авария коллектор ГСЧС дарницкий район

Источник: Сегодня

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