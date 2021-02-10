За ноги вытащил ее из машины: в Киеве таксист поссорился с пассажиркой (видео)

Водитель столичного такси поссорился с пассажиркой и за ноги вытащил ее из машины. Кадры со скандалом шокировали пользователей. Что же произошло – выяснил корреспондент "Сегодня" Василий Богайчик.

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Валерия в тот вечер ехала поздно, вызвала такси. Попросила подвезти под самый подъезд. Но водитель отказался, мол, там знак "въезд запрещен".

"Я сказал выходи. Я говорю стоп. Хорошо. Обходите дом с другой стороны, я тогда пройдусь так, но мне будет меньше идти и по светлой улице", – вспоминает жительница Киева Валерия Вьюшина.

Пассажирка отказалась выходить, и водитель поехал дальше, куда – не сказал. Валерия испугалась, потому что подумала: таксист везет ее в темные дворы. Вдруг таксист остановил машину и начал силой вытаскивать пассажирку.

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Видео: Сегодня

В интервью "Сегодня" водитель подтвердил, что во время ссоры с пассажиркой у него сдали нервы.

"Диспетчер подтвердил. Говорит: да вы подвезли её к точке высадки. Говорит. И удивился почему Она не вышла. Я говорю рассчитываться не надо, все просто выходи. Никто там ничего не угрожал. В конце да, я уже на эмоциях, в конце, когда она бросалась на машину, я её отгонял", – оправдывается водитель такси.

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Валерия пожаловалась в службу такси, и водителя сразу отключили от мобильного приложения.

"Мы компенсировали и поездку и еще промокоды предоставили девушке, которая попопала в такую ​​ситуацию. Но водителя был 4,98 рейтинг в нашем приложении, были хорошие комментарии", – говорит операционный директор службы такси Сергей Смусь.

Если во время поездки вам кажется, что водитель ведет себя неадекватно, попросите остановить машину и выйдите, советует эксперт по безопасности.

"Мы садимся на заднее сидение с правой стороны. Это самое безопасное место в отношении водителя и пассажира. Мы передаем информацию о том автомобиле, в котором вы едете, близкому к себе человеку. В то же время водитель не должен нарушать правил дорожного движения, даже если пассажир этого требует", – говорит специалист по безопасности Руслан Болгов.

Ранее мы писали, что в Харькове женщина, которая подрабатывает таксистом, стала жертвой насильника.

Напомним, в Киеве таксист отстреливался от пассажира, который пытался попасть в салон.

Видео: Сегодня

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