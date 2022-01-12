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Забил насмерть: под Киевом мужчина жестоко убил свою беременную жену из ревности (видео)

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Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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12 января, 21:54
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Подозреваемый отмыл женщину от кровавых следов и уложил в постель

В Киевской области мужчина жестоко избил свою беременную жену из-за ревности. Остановиться смог только, когда уже понял, что женщина – мертва. Корреспондент "Сегодня" Владислав Паливода пообщался с очевидцами трагедии.

Подробности ЧП

Кое-где выбиты окна, разрушены стены и крыша. Это здание бывшего общежития. Здесь жила только одна семья: женщина, ее отчим, ее муж и ее 15-летняя дочь. Ужасный инцидент произошел в комнате. Мужчина забил руками и ногами до смерти свою сожительницу. Случилось все в углу, на стене видны до сих пор пятна крови.

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Александр Николаевич – отчим погибшей. Именно он и вызвал "скорую" и полицию. Говорит, мужчина пришел "под хмельком" и начал колотить свою жену.

"Захожу сюда, а она уже лежит здесь окровавленная вся, я говорю, Сергей, что это такое, он говорит я ее воспитываю", – рассказывает отчим.

Пока Александр вышел, чтобы позвонить в скорую, нападающий окровавленную женщину помыл и уложил в постель.

"Захожу, а она уже помытая лежит вот тут на детской кроватке. Говорит, что я помог ей помыться и положил ее спать, все хорошо. Я подошёл, вот так, я говорю, Сергей, ты же ее убил, она мертва. Да ну не может быть...", – говорит мужчина.

Что говорят в полиции

"Скорая" и полиция констатировали: травмы у женщины несовместимые с жизнью.

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"По предварительному заключению женщина умерла от разрыва внутренних органов и кровопотери, имеем информацию, что она была даже беременна, но подтвердит этот факт нам только экспертиза. Нелюдь уже задержан, он обязательно понесет суровую ответственность, предусмотренную законом", – говорит начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

Конфликты с драками случались чуть ли не каждый день, рассказывает отчим. В основном из-за ревности. Нападающий мог выпить и имел проблемы с наркотиками.

"Любил травку, курил постоянно, то порошки как-то нюхал белые, еще какие-то. Он еще в догонку, догоняется водкой, спиртным", – добавил отчим.

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