Жертвы гололеда: под Киевом произошло смертельное ДТП (видео)

В Киеве 23 декабря произошло трагическое ДТП.
Об этом сообщает канал "ХК" в Telegram.
На Житомирской трассе внедорожник насмерть сбил двоих людей.
"Вся дорога усыпана снегом, тормозной путь очень длинный", – говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что утром и днем на дорогах Киева будет гололедица (уровень опасности, желтый).
Напомним, ранее в Харьковской области 14-летний мальчик угнал и разбил три авто.
Кроме того, недавно житель Чернигова угнал авто и попал на нем в ДТП.
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