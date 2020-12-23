Жертвы гололеда: под Киевом произошло смертельное ДТП (видео)

В Киеве сегодня передают ухудшение погодных условий

В Киеве 23 декабря произошло трагическое ДТП.

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Об этом сообщает канал "ХК" в Telegram.

На Житомирской трассе внедорожник насмерть сбил двоих людей.

"Вся дорога усыпана снегом, тормозной путь очень длинный", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что утром и днем ​​на дорогах Киева будет гололедица (уровень опасности, желтый).

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Напомним, ранее в Харьковской области 14-летний мальчик угнал и разбил три авто.

Кроме того, недавно житель Чернигова угнал авто и попал на нем в ДТП.

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