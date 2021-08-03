Знал о возможном покушении. Новые подробности гибели оппозиционера Шишова

Приятельница погибшего Виталия Шишова рассказала, что предпосылок к самоубийству у него не было никаких – у парня было много планов на жизнь

По словам приятельницы оппозиционера, он не отнесся серьезно к информации о том, что на него готовится покушение. Фото: коллаж "Сегодня"

Незадолго до смерти главе общественной организации "Белорусский дом в Украине" ("Беларускі дом ва Украіне") Виталию Шишову и его девушке поступила информация, что готовится операция по его устранению белорусской спецслужбой.

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Об этом "Сегодня" рассказала одна из белорусских эмигранток в Украине.

"Виталий Шишов проявил беспечность и сразу же поплатился за нее. Он не отнесся к этому серьезно и теперь видим печальные итоги этому", – сказала девушка.

Белорусы, которые переехали в Украину, уверенны, что Шишова убили.

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"Важно сказать, что он был не просто активистом, который стоит с флажком на киевском Майдане. Он много чего предпринимал, борясь с режимом в Беларуси. Именно поэтому его, видимо, и решили устранить. В том, что произошло убийство – в этом никто не сомневается. У Виталика было множество планов в жизни, были прекрасные отношения со своей девушкой. Они, кстати, встречаются полгода и у них сейчас конфетно-букетный период. Так что предпосылок к самоубийству не было вообще никаких", – сказала девушка, которая не захотела называть свое имя в целях безопасности.

Ранее мы сообщали, что в Минске исчез белорусский диспетчер Олег Галегов, который вел переговоры с пилотами самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борту.

Также напомним, белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую власти Беларуси пытались насильно вывезти из Токио, где она находится на Олимпиаде, из-за ее заявлений о тренерах.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: