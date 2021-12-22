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Киевские художники протестуют из-за тепла "не по карману". Мы узнали детали (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
22 декабря, 15:40
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Художники в патовой ситуации. Они готовы платить по новым тарифам, но не увеличенным в 5 раз
В Киеве художники собрались под Кабмином. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве художники собрались под Кабмином. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 22 декабря, в Киеве с пикетом под Кабмин вышли художники. Они требуют разобраться с ценами на отопление мастерских в Киево-Печерской лавре, за которое они должны платить в пять раз больше.

Сайт "Сегодня" разбирался, что происходит с мастерскими художников и почему они вышли на митинг.

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Дорогое тепло и аренда

Художники говорят, что такая плата за тепло для них просто непосильная. Всего в Киеве 600 мастерских художников, которым необходимо платить за тепло тариф, увеличенный в пять раз.

Они отмечают, что среди художников очень много людей пенсионного возраста, которым просто нечем платить за такую услугу.

Для художников, у которых есть мастерские на территории Киево-Печерской лавры вообще двойное повышение. Кроме платы за тепло, которая поднята в пять раз, на столько же поднята и арендная плата за мастерские.

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"Судите сами: у художника-пенсионера пенсия 5-6 тысяч гривен, а за мастерскую ему нужно отдать в месяц 25 тысяч гривен. Главный вопрос: как это сделать? В мастерской у художника прошла вся его жизнь, там хранятся все его работы. Все, что было в его жизни храниться там! Как быть, выселяться? Но куда?", – возмущается один из художников.

В Киеве художники вышли на протест. Фото: Анна Бондарь
В Киеве художники вышли на протест. Фото: Анна Бондарь
В Киеве художники вышли на протест. Фото: Анна Бондарь
В Киеве художники вышли на протест. Фото: Анна Бондарь
В Киеве художники вышли на протест. Фото: Анна Бондарь
В Киеве художники вышли на протест. Фото: Анна Бондарь
В Киеве художники вышли на протест. Фото: Анна Бондарь
В Киеве художники вышли на протест. Фото: Анна Бондарь
В Киеве художники вышли на протест. Фото: Анна Бондарь
В Киеве художники вышли на протест. Фото: Анна Бондарь
В Киеве художники вышли на протест. Фото: Анна Бондарь
В Киеве художники вышли на протест. Фото: Анна Бондарь
В Киеве художники вышли на протест. Фото: Анна Бондарь
В Киеве художники вышли на протест. Фото: Анна Бондарь
В Киеве художники вышли на протест. Фото: Анна Бондарь
В Киеве художники вышли на протест. Фото: Анна Бондарь
В Киеве художники вышли на протест. Фото: Анна Бондарь
В Киеве художники вышли на протест. Фото: Анна Бондарь
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Если размер мастерской 20 квадратных метров, то за месяц нужно платить за тепло 7-8 тысяч гривен. А если мастерская больше, а они бывают разные по площади, то сумма еще больше.

Заниматься бизнесом запрещено

Художники в патовой ситуации. Они готовы платить по новым тарифам, но не увеличенным в 5 раз.

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Творческие люди говорят, что их фактически причислили к промышленным предприятиям, для которых подняли тарифы.

Художники, которые арендуют мастерские на территории Киево-Печерской лавре, по договору не имеют права заниматься коммерческой деятельностью.

"Мы не имеем права заниматься бизнесом, только рисовать и показывать зрителям, а зарабатывать деньги на этом нам запрещено. Вот это самый большой парадокс", – поясняет сайту "Сегодня" художник Алексей Возиянов.

По его словам, к художникам вышел министр культуры Украины. Он пообещал проинформировать о сложившейся ситуации премьер-министра Украины на ближайшем заседании правительства.

Митинг художников в Киеве. Фото: "Сегодня"
Митинг художников в Киеве. Фото: "Сегодня"

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