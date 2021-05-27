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Как выглядит "Лыбедская" после потопа – онлайн-трансляция

27 мая, 14:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Поврежденный трубопровод диаметром 1000 мм – ему уже 34 года

В Киеве 27 мая на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza произошел потоп. Журналисты "Сегодня" побывали на месте и узнали подробности аварии.

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Пока неизвестно в каком конкретно месте прорвало трубу.

"Чтобы это выяснить, нужно раскопать. Пока видим только место, где вода вышла на поверхность", – говорят в "Киевтеплоэнерго".

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

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На месте сейчас работает аварийная бригада.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Коммунальщики заявили, что поврежденный трубопровод диаметром 1000 мм и был введен в эксплуатацию в 1987 году.

Видео: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Что было раньше?

В Киеве возле ТЦ Ocean Plaza произошел прорыв водопровода – на улице Антоновича, 176. Движение перекрыла патрульная полиция.

На Лыбедской прорвало трубы. Видео: И Curlygirl/Telegram
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Очевидцы сняли на видео целое озеро, машины буквально плыли по дороге, а не ехали.

Напомним, что такая ситуация около станции "Лыбедской" не впервые. Ранее мы писали, что в 2020 году крупнейший торговый центр столицы Ocean Plaza, который находится в Голосеевском районе Киева, затопило горячей водой.

Спасателям в тот день пришлось эвакуировать людей – многие получили сильные ожоги.

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