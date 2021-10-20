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Мониторинг и контроль. В работу коммунальных служб Киева внедряют цифровые технологии

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 октября, 16:25
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Это позволит городу вовремя отправлять спецтехнику, не допускать переполнения мусорных контейнеров и создавать комфортные условия для проживания
Одной из основ города является инфраструктура
Одной из основ города является инфраструктура / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве цифровизируют работу коммунальных служб. С помощью новых кейсов будет возможность получить оперативные данные.

Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Петр Оленич в Facebook.

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"Одной из основ города является инфраструктура. И для того чтобы успешно руководить городом нужно иметь актуальные и оперативные данные о ее объектах – школы, садики, больницы и тому подобное. Именно поэтому Киев развивает сеть IoT и ее возможности в различных сферах. От системы мониторинга состояния качества воздуха в ЖКХ", – заявил Оленич.

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  • Мониторинг микроклимата в детских садах, школах, больницах
  • Контроль присутствия в помещениях, доступа к щитовым шкафам, окнам, крышам, люкам, подземным коммуникациям
  • Дистанционное снятие показаний с приборов учета
  • Наблюдение перемещения техники и оптимизация ее использования с целью повышения эффективности
  • Управление и контроль вывоза мусора

По его словам, это позволит городу вовремя отправлять спецтехнику, не допускать переполнения мусорных контейнеров и создавать комфортные условия для проживания в мегаполисе.

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