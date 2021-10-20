Мониторинг и контроль. В работу коммунальных служб Киева внедряют цифровые технологии

В Киеве цифровизируют работу коммунальных служб. С помощью новых кейсов будет возможность получить оперативные данные.
Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Петр Оленич в Facebook.
"Одной из основ города является инфраструктура. И для того чтобы успешно руководить городом нужно иметь актуальные и оперативные данные о ее объектах – школы, садики, больницы и тому подобное. Именно поэтому Киев развивает сеть IoT и ее возможности в различных сферах. От системы мониторинга состояния качества воздуха в ЖКХ", – заявил Оленич.
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Первых успешные кейсы использования IoT-решений
- Мониторинг микроклимата в детских садах, школах, больницах
- Контроль присутствия в помещениях, доступа к щитовым шкафам, окнам, крышам, люкам, подземным коммуникациям
- Дистанционное снятие показаний с приборов учета
- Наблюдение перемещения техники и оптимизация ее использования с целью повышения эффективности
- Управление и контроль вывоза мусора
По его словам, это позволит городу вовремя отправлять спецтехнику, не допускать переполнения мусорных контейнеров и создавать комфортные условия для проживания в мегаполисе.
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