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Моніторинг і контроль. У роботу комунальних служб Києва впроваджують цифрові технології

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 жовтня, 16:25
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Це дозволить місту вчасно відправляти спецтехніку, не допускати переповнення сміттєвих контейнерів і створювати комфортні умови для проживання
Однією з основ міста є інфраструктура
Однією з основ міста є інфраструктура / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ціфровізіруют роботу комунальних служб. За допомогою нових кейсів буде можливість отримати оперативні дані.

Про це повідомляє заступник голови КМДА Петро Оленич в Facebook.

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"Однією з основ міста є інфраструктура. І для того щоб успішно керувати містом потрібно мати актуальні та оперативні дані про її об'єкти – школи, садочки, лікарні тощо. Саме тому Київ розвиває мережу IoT та її можливості у різних сферах. Від системи моніторингу стану якості повітря до ЖКГ", – заявив Оленич.

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  • Моніторинг мікроклімату в дитячих садах, школах, лікарнях
  • Контроль присутності в приміщеннях, доступу до щитових шаф, вікон, дахів, люків, підземних комунікацій
  • Дистанційне зняття показань з приладів обліку
  • Спостереження переміщення техніки і оптимізація її використання з метою підвищення ефективності
  • Управління та контроль вивезення сміття

За його словами, це дозволить місту вчасно відправляти спецтехніку, не допускати переповнення сміттєвих контейнерів і створювати комфортні умови для проживання в мегаполісі.

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