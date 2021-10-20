Моніторинг і контроль. У роботу комунальних служб Києва впроваджують цифрові технології

У Києві ціфровізіруют роботу комунальних служб. За допомогою нових кейсів буде можливість отримати оперативні дані.
Про це повідомляє заступник голови КМДА Петро Оленич в Facebook.
"Однією з основ міста є інфраструктура. І для того щоб успішно керувати містом потрібно мати актуальні та оперативні дані про її об'єкти – школи, садочки, лікарні тощо. Саме тому Київ розвиває мережу IoT та її можливості у різних сферах. Від системи моніторингу стану якості повітря до ЖКГ", – заявив Оленич.
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Перші успішні кейси використання IoT-рішень
- Моніторинг мікроклімату в дитячих садах, школах, лікарнях
- Контроль присутності в приміщеннях, доступу до щитових шаф, вікон, дахів, люків, підземних комунікацій
- Дистанційне зняття показань з приладів обліку
- Спостереження переміщення техніки і оптимізація її використання з метою підвищення ефективності
- Управління та контроль вивезення сміття
За його словами, це дозволить місту вчасно відправляти спецтехніку, не допускати переповнення сміттєвих контейнерів і створювати комфортні умови для проживання в мегаполісі.
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