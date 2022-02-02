В Киеве два автомобиля провалились под землю из-за прорыва трубы (фото)

ЧП произошло в Соломенском районе – их доставали два часа

Две машины чуть не ушли под землю / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Соломенке два автомобиля ушли под землю. Как оказалось, на месте образовался прорыв трубы.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевской службы спасения" в Facebook.

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Спасатели эвакуировали два провалившихся автомобиля, застрявших в яме от аварии на трубе.

"К оперативному дежурному Службы поступило сообщение, что на улице Нежинской, 18, в Соломенском районе города, в помощи нуждаются водители легковых автомобилей", – говорится в сообщении.

Спасатели отбуксировали автомобили на безопасный участок дороги

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Известно, что два легковых автомобиля провалились передними колесами и застряли в яме. На их спасение ушло два часа.

Что делать, если прорвало воду

В случае аварии или засорения канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:

оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");

позвонить по аварийной горячей линии по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.

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