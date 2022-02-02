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В Киеве два автомобиля провалились под землю из-за прорыва трубы (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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2 февраля, 15:55
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ЧП произошло в Соломенском районе – их доставали два часа
Две машины чуть не ушли под землю
Две машины чуть не ушли под землю / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Соломенке два автомобиля ушли под землю. Как оказалось, на месте образовался прорыв трубы.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевской службы спасения" в Facebook.

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Спасатели эвакуировали два провалившихся автомобиля, застрявших в яме от аварии на трубе.

"К оперативному дежурному Службы поступило сообщение, что на улице Нежинской, 18, в Соломенском районе города, в помощи нуждаются водители легковых автомобилей", – говорится в сообщении.

Спасатели отбуксировали автомобили на безопасный участок дороги
Спасатели отбуксировали автомобили на безопасный участок дороги

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Известно, что два легковых автомобиля провалились передними колесами и застряли в яме. На их спасение ушло два часа.

Что делать, если прорвало воду

В случае аварии или засорения канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:

  • оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");
  • позвонить по аварийной горячей линии по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.

Раньше мы писали:

  • В Киеве 14 октября, прорвало водопровод на улице Юрия Литвинского, 65. В результате мутная жидкость заполнила проезжую часть, с десяток авто по колеса оказались в грязи.
  • В Киеве 29 октября на улице Скляренко произошел прорыв теплотрассы. Очевидцы зафиксировали ЧП на камеру.

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