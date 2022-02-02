У Києві два автомобілі провалилися під землю через прорив труби (фото)

У Києві на Солом'янці два автомобілі пішли під землю. Як виявилось, на місці утворився прорив труби.
Про це повідомляє прес-служба "Київської служби порятунку" у Facebook.
Рятувальники евакуювали два автомобілі, що завалилися в яму від аварії на трубі.
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"До оперативного чергового Служби надійшло повідомлення, що на вулиці Ніжинській, 18, у Солом'янському районі міста, допомоги потребують водії легкових автомобілів", – йдеться у повідомленні.
Відомо, що два легкові автомобілі провалилися передніми колесами і застрягли в ямі. На їхній порятунок пішло дві години.
Що робити, якщо прорвало воду
У разі аварії або засмічення каналізації необхідно звернутись до "Київводоканалу". Як це можна зробити:
- оформити звернення на сайті (кнопка "Задати питання");
- зателефонувати за аварійною гарячою лінією за номером 15-81 або (044) 200-73-01.
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