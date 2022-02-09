В Киеве отключили холодную воду – список улиц

В Киеве 9 февраля часть домов осталась без холодной воды. От водоснабжения отключили несколько улиц.
Об этом сообщили в Киевводоканале.
Где нет воды
С 8:30 до 20:00 9 февраля в связи с плановыми ремонтными работами временно отсутствует водоснабжение по адресам:
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- ул. Донская, 19, 21, 21А, 21Б,
- пр-т. Валерия Лобановского, 78,
- ул. Петра Радченко, 16 – 34, 27 – 59,
- ул. Красная, 2 — 26,
- ул. Рыбная, 1.
Случилось несколько аварий
Как сообщает "Информатор", в связи с аварийными ремонтными работами временно отсутствует водоснабжение по ряду адресов:
- ул. Кирилловская, 127А, 129А
- ул. Бетховена, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- бул. Вацлава Гавела, 18
Что делать, если из-под крана течет желтая вода
В таком случае киевлянам советуют придерживаться нескольких рекоммендаций:
- Попытайтесь слить воду в течение 5-10 минут.
- Если ничего не изменилось, то позвоните в call-центр Киевводоканала по номеру (044) 202-02-02 или в аварийную службу по номерам 15-81 или (044) 200-73-01; оставьте заявку относительно сомнительного качества воды, указав Ф.И.О., адрес, контактный телефон и суть жалобы (изменение цвета и/или запаха).
После этого ваша заявка передается в соответствующий водопроводный район – всего их в городе 10 и они не всегда совпадают с административными районами. Далее она поступает в Департамент эксплуатации водопроводного хозяйства, который и назначает пробоотборник.
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