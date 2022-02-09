В Киеве отключили холодную воду – список улиц

Жители столицы останутся без водоснабжения как минимум до конца дня

В Киеве пропала вода на ряде улиц. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 9 февраля часть домов осталась без холодной воды. От водоснабжения отключили несколько улиц.

Об этом сообщили в Киевводоканале.

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Где нет воды

С 8:30 до 20:00 9 февраля в связи с плановыми ремонтными работами временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Донская, 19, 21, 21А, 21Б,

пр-т. Валерия Лобановского, 78,

ул. Петра Радченко, 16 – 34, 27 – 59,

ул. Красная, 2 — 26,

ул. Рыбная, 1.

Случилось несколько аварий

Как сообщает "Информатор", в связи с аварийными ремонтными работами временно отсутствует водоснабжение по ряду адресов:

ул. Кирилловская, 127А, 129А

ул. Бетховена, 10, 12, 14, 16, 18, 20

бул. Вацлава Гавела, 18

Что делать, если из-под крана течет желтая вода

В таком случае киевлянам советуют придерживаться нескольких рекоммендаций:

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Попытайтесь слить воду в течение 5-10 минут.

Если ничего не изменилось, то позвоните в call-центр Киевводоканала по номеру (044) 202-02-02 или в аварийную службу по номерам 15-81 или (044) 200-73-01; оставьте заявку относительно сомнительного качества воды, указав Ф.И.О., адрес, контактный телефон и суть жалобы (изменение цвета и/или запаха).

После этого ваша заявка передается в соответствующий водопроводный район – всего их в городе 10 и они не всегда совпадают с административными районами. Далее она поступает в Департамент эксплуатации водопроводного хозяйства, который и назначает пробоотборник.

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