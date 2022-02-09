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В Киеве отключили холодную воду – список улиц

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 февраля, 11:42
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Жители столицы останутся без водоснабжения как минимум до конца дня
В Киеве пропала вода на ряде улиц.
В Киеве пропала вода на ряде улиц. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 9 февраля часть домов осталась без холодной воды. От водоснабжения отключили несколько улиц.

Об этом сообщили в Киевводоканале.

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Где нет воды

С 8:30 до 20:00 9 февраля в связи с плановыми ремонтными работами временно отсутствует водоснабжение по адресам:

  • ул. Донская, 19, 21, 21А, 21Б,
  • пр-т. Валерия Лобановского, 78,
  • ул. Петра Радченко, 16 – 34, 27 – 59,
  • ул. Красная, 2 — 26,
  • ул. Рыбная, 1.

Случилось несколько аварий

Как сообщает "Информатор", в связи с аварийными ремонтными работами временно отсутствует водоснабжение по ряду адресов:

  • ул. Кирилловская, 127А, 129А
  • ул. Бетховена, 10, 12, 14, 16, 18, 20
  • бул. Вацлава Гавела, 18

Что делать, если из-под крана течет желтая вода

В таком случае киевлянам советуют придерживаться нескольких рекоммендаций:

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  • Попытайтесь слить воду в течение 5-10 минут.
  • Если ничего не изменилось, то позвоните в call-центр Киевводоканала по номеру (044) 202-02-02 или в аварийную службу по номерам 15-81 или (044) 200-73-01; оставьте заявку относительно сомнительного качества воды, указав Ф.И.О., адрес, контактный телефон и суть жалобы (изменение цвета и/или запаха).

После этого ваша заявка передается в соответствующий водопроводный район – всего их в городе 10 и они не всегда совпадают с административными районами. Далее она поступает в Департамент эксплуатации водопроводного хозяйства, который и назначает пробоотборник.

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