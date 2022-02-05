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Как правильно заказать опломбирование счетчиков в Киеве: инструкция

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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5 февраля, 17:28
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Только опломбированные счетчики считаются введенными в эксплуатацию
Опломбировка счетчика остается обязательной процедурой.
Опломбировка счетчика остается обязательной процедурой. / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевляне должны ориентироваться в коммунальных услугах. В частности, необходимо знать, как заказать опломбирование и распломбирование квартирных счетчиков воды.

Об этом напоминают в КГГА.

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Опломбирование счетчика – это обязательная процедура после установки нового прибора учета, его замены или повторной установки после поверки. Только опломбированные счетчики считаются введенными в эксплуатацию и их данные могут приниматься для расчетов.

Что для этого нужно

В коммунальном концерне "Центр коммунального сервиса" можно заказать эти услуги. Для опломбирования или распломбирования квартирных счетчиков воды необходимо оставить соответствующую заявку по телефону: 044-247-40-40 или в онлайн-режиме по ссылке: https://cks.com.ua/remote.

Для заказа через сайт нужно быть авторизованным в личном кабинете ЦКС, выбрать направление вопроса: счетчики горячей воды или счетчики холодной воды, а также заполнить необходимые поля.

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Перед выполнением заявки специалист КП "Киевтеплоэнерго" или ЧАО "АК "Киевводоканал" предварительно позвонит по телефону для согласования удобной даты и времени визита.

Важно: при опломбировании новых счетчиков воды после замены нужно предъявить специалисту предварительные демонтированные счетчики, акты их распломбирования и демонтажа.

Зачем делать поверку счетчиков

Согласно нормативным актам, украинцы должны ее проходить раз в 4 года. Один счетчик разрешается поверять не больше трех раз. То есть, через 12 лет (как правило, именно на этот срок производители водомеров дают гарантию) прибор нужно заменить.

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Если своевременно не заменить счетчики оплата за водоснабжение будет начисляться по средним нормативам потребления. Такой вариант, как правило, невыгоден.

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