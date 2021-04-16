55 млн на реконструкцию: в Киеве в заброшенном детсаду живут бездомные

В Сети киевляне возмутились, что в детсадах нет мест для детей, а этот никто не приводит в порядок

В Киеве на Минском массиве в детском саду живут бездомные. При начале реконструкции детских садов город взялся за большое количество ремонтов дошкольных заведений, а денег на завершение не хватило, так объяснили состояние сада "Сегодня" в Оболонской РГА.

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Так, на Полярной, 13А находится детский сад №206.

"Это здание уже несколько лет служит убежищем для бездомных, и не используется по назначению", – написали неравнодушные в Сети.

В интернете возмущаются, что при нехватке мест в детских садах этот – превратился в "заброшку".

"В микрорайоне Минский среди таких новостроек, как ЖК Министерский и ЖК Яскравый, существует значительная потребность в увеличении мест в детских садах, из-за значительного увеличения новых жителей в выше указанном микрорайоне", – говорят в администрации.

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По их словам, помещения этого детсада ранее были переданы в аренду для размещения в них ДВС Оболонского района, а также под частную школу "Олимп". Однако, в 2018 году договоры аренды с вышеуказанными арендаторами были разорваны, а потому, помещения освободили.

"Оболонская администрация ежегодно является заказчиком средств на реконструкцию вышеуказанного детского сада соответствующего проекта реконструкции детского сада №206 №206-1712-4Т/20. ГП и №206-1712-4Т/20. АР, смета согласно которых составляет 55 млн гривен", – объясняют в РГА.

В связи с тем, что КГГА с 2018 года было принято решение не предоставлять средства на новые объекты реконструкции, Оболонской РГА, было отказано в выделении средств на реконструкцию вышеуказанного объекта.

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В случае, если в 2021 году будут выделены средства в размере 30 млн гривен, а в следующем году в размере 25 млн гривен, то детсад №206 будет введен в эксплуатацию в 2022 году.

Ранее мы писали, что в Киевской области горел детсад – из здания эвакуировали более ста детей.

Напомним, в детсаду в Полтавской области умерла 19-летняя воспитательница.

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