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В Киевской области горел детсад: из здания эвакуировали более ста детей (фото)

31 марта, 19:18

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На месте работали более 30 спасателей

В Киевской области в городе Украинка Обуховского района вспыхнул пожар в детском саду "Аленушка". Спасатели эвакуировали из заведения более 100 детей.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области.

По данным спасателей, на место выехали подразделения из четырех населенных пунктов – 32 человека личного состава и восемь единиц техники. Возгорание началось в игровой комнате на втором этаже здания. Огонь разошелся на 200 кв. метров.

Спасатели эвакуировали 108 детей и 40 человек персонала.

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Пожар локализовали в 17:55, а уже в 18:17 – полностью ликвидировали. Пока причина возгорания неизвестна.

Напомним, недавно в поселке Коцюбинское под Киевом произошел пожар в частном доме.

Кроме того, на столичной Троещине произошел пожар. Столб черного дыма был виден издалека. Позднее выяснилось, что возгорание произошло в новом доме, который еще даже не заселен.

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дети детский сад киевская область пожар
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