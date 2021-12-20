А снег будет? Синоптик предупредила о сильных морозах в столице

Снега в столице завтра ждать не стоит

Погода в Киеве на 21 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 21 декабря, в Киеве будет облачно и холодно.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Снега синоптик не прогнозирует, обещает только арктическое похолодание.

"В самую короткую ночь года и в течение завтрашнего дня будет от -6 до -10 градусов", – утверждает Наталия Диденко.

Погода в Украине на 21 декабря. Фото: Наталии Диденко

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Где ждать морозов

Если взглянуть на карту Украины, то зимняя погода придет в страну "треугольником" одной вершиной вниз. Ударят морозы и выпадет небольшой снег в северных областях – это Волынь и далее на восток до Сумщины.

Нижней вершиной холодного треугольника станет Черкасчина, зима также захватит Хмельнитчину, часть Виннитчины на западе и часть Полтавщины на востоке. Всего девять областей могут быть к Новому году покрыты снегом, но не более 10 см высотой.

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